Len (13) krijgt nieuwe fiets van tatoeëerder en Hells Angels nadat vorige gestolen werd

Temse / Kruibeke - De dertienjarige Len de Buynder kon dinsdag zijn ogen niet geloven toen hij plots een nieuwe fiets kreeg. Amper een dag eerder was zijn eigen fiets gestolen. De fiets werd gekocht door een bevriende tatoeëerder met de hulp van Gentse Hells Angels.

Sprakeloos was Len toen een gloednieuwe mountainbike in flitsende Belgische driekleur dinsdagavond als verrassing tevoorschijn werd gehaald. De avond voordien was zijn eigen witte mountainbike, die hij nog geen jaar geleden cadeau had gekregen voor zijn lentefeest, gestolen aan het skatepark aan sporthal Den Dulpop in Bazel. Terwijl hij even naar het toilet ging, gingen onbekenden aan de haal met zijn fiets. Mama Sandra Schiettekatte lanceerde meteen een oproep via Facebook met een foto van Len en zijn gestolen fiets. “We hoopten zo de fiets alsnog terug te vinden, want Len gebruikt de fiets ook om naar zijn school te fietsen, het Sint-Jorisinstituut in Bazel. We gaan sowieso nog aangifte doen bij de politie, maar het kantoor was gisterenavond al gesloten. Het is al de tweede keer op korte tijd dat Len pech heeft, want een tijdje geleden werden zijn draadloze oortjes ook al gestolen.”

De foto werd massaal gedeeld, onder meer in verschillende Facebook-groepen. Zo kwam de foto ook bij Davy van Escobar Tattoo Studio in de Sint-Amelbergalaan. “Len heeft nog in dezelfde thaibox-club als mij getraind, en zijn vader heeft vroeger bij mij in de klas gezeten. Daarom heb ik meteen zelf de foto gedeeld. Zo is die bij Hells Angels uit Gent terecht gekomen, die klant zijn bij mij. Zij hebben intern een rondvraag gedaan en hebben de helft van de kostprijs van de fiets betaald. "

Dinsdagochtend ging Davy de fiets kopen, en ’s avonds werd Len met een smoes naar de tattoeagestudio gelokt waar hij de fiets cadeau kreeg. Hij reed er meteen een rondje mee op straat. “Altijd op slot doen aan je wiel en kader” gaf Davy nog mee als tip, waarna Len beloofde extra veel zorg te dragen voor zijn gloednieuwe fiets.