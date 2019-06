Onze royaltywatcher Wim Dehandschutter was naar Kenia vertrokken om koningin Mathilde te volgen op haar Unicef-reis. Maar hij zag alle aandacht in één flits verschuiven naar haar dochter Elisabeth.

Opeens kom ik tot het besef. Over enkele minuten staat ze voor mijn neus, en ik niet weet hoe ik haar correct moet aanspreken. Bij koningin Mathilde is mij dat na al die jaren duidelijk: Majesteit of