Manager van Romelu Lukaku bevestigt onderhandelingen: “Transfer is niet gemakkelijk maar Inter wil hem”

“Het is een droom en niet gemakkelijk te realiseren... maar ja, Inter wil hem”, wordt Pastorello door verscheidene Italiaanse journalisten geciteerd.“Romelu heeft zijn wens al uitgesproken (om Manchester United te verlaten).”

Het is de eerste keer dat Pastorello de interesse van Inter bevestigt, eerder had hij wel al aangegeven dat Lukaku naar de Italiaanse Serie A wil.

