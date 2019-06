Moeder beweert dat “demonen haar dwongen” haar zoontje op te offeren

De dertigjarige Tisha Sanchez zit in de cel omdat ze haar zoontje (8) zondag om het leven bracht door hem te verstikken met een kussen. Volgens de zus van de Texaanse vrouw beweert Sanchez dat “demonen haar dwongen” om de gruwelijke feiten te plegen en smeekt ze om vergeving. De Amerikaanse staat Texas voert de doodstraf nog steeds uit en dat is dan ook de straf die de vrouw nu boven het hoofd hangt.

Zondag liepen twee oproepen binnen bij de politie van Irving, een stadje in Texas. Eén telefoontje was van Tisha Sanchez (30), die zich zorgen maakte omdat haar zoontje Joevani (8) “bewusteloos of dood” was. De tweede oproep kwam van de zus van Sanchez, met het gruwelijke nieuws dat de moeder haar zoontje had geofferd in opdracht van “demonen”.

Volgens de politie werd de kinderbescherming zeven maanden geleden al ingeschakeld voor het gezin van de alleenstaande moeder. Sanchez zou zich “labiel” hebben gedragen in een kledingwinkel toen ze vergezeld werd van Joevani. De vrouw werd psychisch geëvalueerd, maar er werden geen verdere stappen ondernomen.

Haatberichten

Sanchez werd onmiddellijk gearresteerd en zit momenteel in de gevangenis. De rechter zorgde ervoor dat ze niet meer op vrije voeten kan komen door haar borgtocht op 2 miljoen dollar te zetten. Ze riskeert de doodstraf in Texas, een van de acht Amerikaanse staten die in 2018 nog veroordeelde criminelen executeerde. De staat is zelfs koploper met dertien executies vorig jaar.

De Facebookpagina van de Texaanse vrouw wordt intussen ook overspoeld door haatberichten en doodsverwensingen. “Ik hoop dat je sterft in de gevangenis”, “je zult branden in de hel” en “dit is de ergste moeder ooit”, zijn slechts enkele van de reacties van verontwaardigde mensen.

