Nieuwe ‘viagra voor vrouwen’ op komst, maar er schuilt een addertje onder het gras

Zorgt een beslissing van de Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA binnenkort voor een nieuwe ‘Viagra voor vrouwen’? Het lijkt alleszins die kant op te gaan. Het nieuwe middel, genaamd Vyleesi en ontwikkeld door Palatin Technologies, kreeg afgelopen vrijdag van de FDA een erkenning als middel dat het seksueel verlangen van vrouwen herstelt.

De goedkeuring kwam er op basis van een vragenlijst die vrouwen invulden, waaruit bleek dat ze meer zin kregen in seks en minder last hadden van seksgerelateerde stress. Er schuilt wel een addertje onder het gras. De vrouwen gaven namelijk niet aan dat ze meer seks zouden hebben, wat wel het doel van het middel is.

Daarnaast heeft Vyleesi nog wat negatieve kanten. Het moet 45 minuten voor de seks via het dijbeen of in de buik geïnjecteerd worden en heeft enkele bijwerkingen. Sommige vrouwen gaven aan er misselijk van te worden, of kregen hoofdpijn. Ook kregen sommigen een pijnlijke reactie op de injectieplaats.

Vyleesi is niet de eerste poging van de medische industrie om een viagra-variant voor vrouwen te ontwikkelen. In het verleden was er al de pil Addyi, maar die bleek te duur en had te veel bijwerkingen.