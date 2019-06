Hoe deze romantische foto, met zijn eigen vriendin dan nog, Boris Johnson nog meer in de problemen brengt

Boris Johnson, de topfavoriet om de nieuwe Britse premier te worden, heeft zich nog wat meer in nesten gewerkt. Sinds vrijdag uitlekte dat de man slaande ruzie had met zijn vriendin, zit zijn populariteit in dalende lijn. Door een romantische foto van het koppel te verspreiden, die moet laten uitschijnen dat alles weer koek en ei is, hoopte Johnson een punt achter het incident te zetten. Maar dat mislukte, want het in scene gezette beeld trekt vooral nog meer aandacht naar de ruzie, en de vraag of Johnsons karakter wel geschikt is voor het premierschap.