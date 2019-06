Belgische diplomaat ging Oeigoerse familie nog niet bezoeken

In het dossier van de Oeigoerse familie die onderdak zocht in de Belgische ambassade in Peking, heeft de Belgische diplomatie nog geen initiatieven kunnen uitvoeren die een week geleden werden aangekondigd. Dat meldt Kamerlid Georges Dallemagne (cdH), die een onderhoud had met een Chinese diplomaat in Brussel.

Op 28 mei was Wureyetiguli Abula, een Oeigoerse vrouw, met haar vier kinderen naar de Belgische ambassade getrokken om een dossier rond gezinshereniging af te ronden. Haar echtgenoot Ablimit Tursun verblijft in Gent. Omdat ze vreesde te worden aangehouden, weigerde de vrouw het gebouw te verlaten en vroeg ze ons land om bescherming. De Oeigoeren zijn een minderheid die van nabij in de gaten worden gehouden door Peking.

Paspoorten

In de ambassade ontspon zich een discussie met het aanwezige personeel, die haar vergeefs probeerden te overtuigen het gebouw te verlaten. Volgens verschillende Belgische en internationale media heeft de ambassade in de loop van de nacht een beroep gedaan op de Chinese politie. De dagen nadien was het onduidelijk waar de vrouw en kinderen zich bevonden.

Op 17 juni kondigde minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders aan dat een diplomaat vanuit de ambassade daags nadien naar de provincie Xinjiang zou vertrekken. De familie is van daar afkomstig. Bedoeling was zich van hun situatie te vergewissen. De ambassadeur zelf moest dan weer contact opnemen met de directeur van de Chinese consulaire aangelegenheden opdat het gezin de paspoorten zou krijgen die nodig zijn om het land te verlaten.

Niet nodig

Het bezoek aan Xinjiang heeft (nog) niet plaatsgevonden. De familie werd intussen gelokaliseerd en de moeder heeft een kort telefonisch onderhoud gehad met haar echtgenoot en met Belgische diplomaten. “Het kader van de opdracht is veranderd”, aldus Buitenlandse Zaken, dat de zaak opvolgt.

Tijdens een onderhoud met Dallemagne bevestigde de Chinese ambassadeur dat de familie was teruggekeerd naar Xinjiang en dat er een communicatie plaatsvond met de vader. Het bezoek van een Belgische diplomaat is in de ogen van de Chinese autoriteiten dus “niet nodig”, omdat het gezin veilig is. Het gesprek met de directeur consulaire aangelegenheden heeft evenmin plaatsgevonden. Peking zegt dat het gezin de Chinese nationaliteit heeft en niet de Belgische. Buitenlandse Zaken heeft dat nieuws niet bevestigd.