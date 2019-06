Nederlandse doelman Jasper Cillessen verlaat Barcelona maar blijft in Spanje

Jasper Cillessen heeft in Spanje zijn overstap van FC Barcelona naar Valencia afgerond. De eerste doelman van het Nederlandse elftal ondertekende dinsdag een meerjarig contract bij de nummer vier van het afgelopen seizoen, nadat hij eerder op de dag medisch was goedgekeurd.

De 30-jarige Cillessen was de afgelopen drie jaar de tweede doelman van FC Barcelona. Zijn contract in Camp Nou liep nog door tot 2021. Hij liet eerder deze maand tijdens de finaleronde van de Nations League echter al weten dat hij bij een andere club als eerste doelman aan de slag wilde gaan. Bij de Spaanse kampioen staat de Duitser Marc-André ter Stegen als eerste keus niet ter discussie.

Big shoes to fill? No problem for this guy...



Surprised? Nou breekt mijn klomp? ?? pic.twitter.com/mmP7CkN9Qq — Valencia CF English ???? (@valenciacf_en) 25 juni 2019

Cillessen kwam in 32 wedstrijden voor Barça in actie. Daarvan waren er 24 in het Spaanse bekertoernooi, 5 in de competitie en 3 in de Champions League. Hij debuteerde bij NEC in 2010 in het betaalde voetbal. In 2011 verhuisde de 50-voudige international naar Ajax, waar Barcelna hem in 2016 wegplukte. .