Pamela Anderson breekt met 18 jaar jongere voetballer Adil Rami: “Hij is een monster”

Pamela Anderson heeft definitief gebroken met Marseille-verdediger Adil Rami. De twee gingen vorig jaar al uit elkaar, maar verzoenden zich in mei toch weer. In een emotionele boodschap op Instagram noemt ze haar 18 jaar jongere toyboy “een monster”.

“Hij leidde een dubbelleven. Hij grapte vaak over andere spelers die in een appartement in hun straat een vriendinnetje hadden, vlak bij hun vrouw. Hij noemde deze mannen monsters. Dit is erger. Hij loog tegen iedereen. Ik ben er zeker van dat er nog anderen waren. Hij is het monster...”

Voor Pamela Anderson, die de gescheiden Rami leerde kennen op de GP in Monaco, is de maat vol. “Ik heb al tien keer geprobeerd om bij hem weg te gaan. Iedere keer zei hij dat hij dood zou gaan zonder me en dat hij in therapie zou gaan. Hij heeft me bloemen gestuurd, brieven. Ik heb ze niet aangenomen. Hij dook op bij mijn hotel. De beveiliging heeft hem weggestuurd. Ik heb een bodyguard, omdat hij me bang maakt. Hij heeft me pijn gedaan en me zelfs bedreigd.”

La Anderson wil Frankrijk nu verlaten.