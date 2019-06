Parijs voert woensdag gedifferentieerd verkeer in

Vanwege ozonvervuiling in Ile-de-France is vanaf morgen/woensdag in de agglomeratie Parijs gedifferentieerd verkeer van kracht. Dit heeft de politieprefectuur van de Franse hoofdstad dinsdag aangekondigd. Het departement Rhône besliste hetzelfde voor Lyon en Villeurbanne.

Binnen de zone begrensd door de A86, alias Parijs en de kleine ring, zullen enkel voertuigen met een ecovignet (Crit’Air) van de klasse 0, 1 en 2 mogen rijden. Andere niet, waarbij het gaat om benzinewagens die voor eind 2009 geïmmatriculeerd zijn en diesels voor eind 2010.

De invoering van het gedifferentieerd verkeer is “uitzonderlijk en “anticiperend” gezien de “zeer ongewone hittegolf momenteel” in de regio Parijs, aldus de politieprefectuur.

Ecovignet

De bevoegde diensten verwachten dat de ozonconcentratie wellicht de toegestane limiet zal overschrijden.

Het gedifferentieerd verkeer gaat gepaard met een snelheidsbeperking op alle verkeersassen in de regio. De politieprefectuur waarschuwde ter zake controles te zullen uitvoeren, zij het met “onderscheidingsvermogen” in verband met de vakantie-uittocht.

In Lyon en Villeurbanne mogen voertuigen die niet over het ecovignet van klasse 1 of 2 beschikken vanaf 6 uur woensdagmorgen niet meer rijden in de stad, op bepaalde wegen na. Het gaat om 65 procent van de voertuigen. Ook daar werd de beslissing ingegeven door de ozonconcentratie.