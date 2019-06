Limburgse advocaat aangehouden in kader van grootschalig drugsonderzoek

Hasselt - In het gerechtelijk onderzoek naar een grootschalige drugsbende heeft de onderzoeksrechter in Hasselt voorlopig ook een Limburgse advocaat aangehouden. Het parket van Limburg liet dinsdagavond weten dat de onderzoeksrechter autonoom kan beslissen om de aanhouding eventueel vroeger op te heffen, waardoor het vermoeden van onschuld blijft gelden. Dinsdag bevestigde de Hasseltse raadkamer de aanhouding van negen andere verdachten.

De advocaat werd gearresteerd in kader van het grootschalige onderzoek naar chemische afvaldumpingen en laboratoria voor de aanmaak van synthetische drugs. Hij wordt bijgestaan door strafpleiter Sven Mary, die dinsdag gesignaleerd was aan het gebouw van de federale gerechtelijke politie van Limburg in Hasselt.

De man wordt bijgestaan door strafpleiter Sven Mary, Foto: BELGAONTHESPOT

Synthetische drugs

Vorige woensdag vonden er in ons land, Duitsland en Nederland synchroon 24 huiszoekingen plaats. Aanleiding voor het onderzoek waren de dumpingen van vaten met chemicaliën in vrachtwagens in onder meer Kiewit, Hamont, Genk en Zonhoven. In de Kolverenstraat werd in een verlaten boerderij een synthetisch drugslab aangetroffen. Naast afvaldumpingen en de aanmaak van synthetische drugs hield de criminele organisatie zich bezig met het opzetten van cannabisplantages en handel in verdovende middelen.