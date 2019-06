Hét agendapunt in Gent: mag je in korte broek naar de gemeenteraad of niet?

Een “toeristenplunje”, zo noemde Christophe Peeters, ondervoorzitter van de Gentse gemeenteraad, de outfit van twee raadsleden. Die waren, gezien de hittegolf, maandagavond opgedaagd in korte broek, en dat vond Peeters (Open VLD) not done. Hij wil de kwestie bespreken met de fractieleiders. Etiquette­specialisten geven hem gelijk.