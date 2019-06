Domi (37) sterft vlak voor geldinzameling die hem naar huis moest halen: “Zo wordt zijn benefiet een eerbetoon”

Een tragische speling van het lot is het. Zaterdag vindt een benefiettoernooi plaats voor Beverenaar Dominique Lefèvre, die vorig jaar zwaargewond raakte in een verkeersongeluk in Spanje en sindsdien in coma lag. Het doel was om de jongeman naar België te repatriëren. Maar nog geen week voor de benefiet zou plaatsvinden, overleed ‘Domi’ in het ziekenhuis.