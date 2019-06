CLUBNIEUWS. Zinho Vanheusden toch niet naar Standard? Kortrijk wil (dure) doelman van Genk

Het ziet er steeds meer naar uit dat Zinho Vanheusden toch niet naar Standard trekt, de meest concrete club is nu een Italiaanse: Sassuolo. Ondanks een tegenvallend EK is de Genkse doelman Nordin Jackers grof wild op de transfermarkt en KV Kortrijk heeft hem hoog op de verlanglijst staan. Uw clubnieuws van de dag.

Geen Standard, wel Sassuolo voor Zinho Vanheusden?

Het ziet er steeds meer naar uit dat Zinho Vanheusden (19) niet naar Standard trekt. Een akkoord met de Rouches, die bereid waren om 18 à 20 miljoen euro te betalen aan Inter, was gisteren heel ver weg. Niet zozeer het transferbedrag is een probleem, wel bijvoorbeeld de terugkoopoptie. In Engeland haakte Southampton al af voor Vanheusden, die zelf Brighton weigerde. Wolverhampton is wel nog in de running. Maar de meest concrete club is een Italiaanse: Sassuolo. Het nummer elf uit de Serie A is minder kapitaalkrachtig, maar betrekt mogelijk andere spelers in de deal. Ook AS Roma, Bologna en Parma zijn bereid om op die wijze Inter de hand te reiken en Vanheusden en andere spelers over te nemen. Inter moet voor 30 juni zo’n veertig miljoen ophalen om Financial Fair Play-sancties te ontlopen. Het kan ook andere spelers verkopen, in dat geval kan Vanheusden na 30 juni wel nog verhuurd worden. Maar dan lijkt het weinig waarschijnlijk dat het Standard wordt en zouden andere clubs, genre Antwerp, weer in beeld komen. (bfa)

Kortrijk wil (dure) Nordin Jackers maar nog kapers op de kust

Ondanks een tegenvallend EK is Nordin Jackers grof wild op de transfermarkt.De doelman die nog tot 2021 onder contract ligt bij landskampioen Genk wil weg om meer te kunnen spelen.KV Kortrijk heeft Jackers hoog op de verlanglijst staan. Na het vertrek van Kaminski naar Gent heeft men enkel Bruzzese en de jonge De Smet. Pereira depanneerde zes maanden maar keerde terug naar Manchester United en is ook te duur.”Jackers is een heel interessante piste”, aldus CEO Mathias Leterme. “Hij heeft het juiste profiel voor ons maar voorlopig vraagt Genk en ook Jackers zelf nog veel te veel.” (kv, bfa)

Ook Mbokani en Bolat terug bij Antwerp

De vakantie zit er voor iedereen op bij Antwerp. Na Rodrigues, die maandag aansloot, keert ook Mbokani vandaag terug, net als Teunckens. Bolat volgt morgen. Alleen Bolingi is natuurlijk nog actief op de Afrika Cup, vandaag speelt hij tegen Egypte. Intussen wacht Opare nog op een tweede onderzoek voor de zware knieblessure die hij opliep. Veel hoop heeft hij niet want de achterste kruisband bleek al geraakt. (dvd)

Waasland-Beveren vindt keeperstrainer bij Anderlecht

Sven Van der Jeugt (38) is de nieuwe keeperstrainer van Waasland-Beveren. De 38-jarige ex-doelman tekende een contract voor onbepaalde duur en komt over van Anderlecht, waar hij de doelmannen van de beloften onder zijn hoede had. In het verleden speelde hij onder meer voor Lokeren, Zulte Waregem en Lierse. Waasland-Beveren moest door het onverwachte vertrek van Gerry Oste (naar OH Leuven) in allerijl op zoek naar een nieuwe keeperstrainer. Met de komst van Van der Jeugt is de technische staf van trainer Adnan Custovic compleet. Hij vertrok gisterenmorgen al meteen mee op stage naar het Nederlandse Hoenderloo. Daar speelt de Oost-Vlaamse club zondagmiddag (16u) een oefenmatch tegen Maccabi Haifa. (whb)

Beerschot en Grenoble bereiken akkoord over Ryan Sanusi

Gisteren leek hij nog onhaalbaar, maar vandaag hebben Beerschot en Grenoble Foot 38 een principeakkoord bereikt over de transfer van Ryan Sanusi. De 27-jarige Antwerpenaar tekent eerstdaags een contract voor meerdere seizoenen op het Kiel. Hij wordt de vierde zomeraanwinst van Beerschot.

Sanusi is geboren in Borgerhout en is een voormalig jeugdproduct van Germinal Beerschot. Hij trok op jonge leeftijd naar Nederland waar hij het mooie weer maakte bij achtereenvolgens Willem II, Top Oss en Sparta Rotterdam. Het voorbije seizoen was hij een basispion bij Grenoble Foot 38, een middenmoter in de Franse Ligue 2. Sanusi had bij Grenoble nog een contract tot 2020, Beerschot heeft dus een transfersom voor hem moeten neertellen.

Ook vorig seizoen stond Ryan Sanusi hoog op het verlanglijstje van de technische commissie van Beerschot. Hij kon toen transfervrij opgehaald worden bij Sparta Rotterdam, er lag een meerjarig contract voor hem klaar op het Kiel. Maar Sanusi verkoos een avontuur in de Franse tweede klasse boven de Belgische tweede klasse. Nu Beerschot volgend seizoen zo goed als zeker in 1A zal aantreden, keert hij graag terug naar zijn heimat. Na Réda Halaimia (22), Raphael Holzhauser (26) en Dylan Saint-Louis (24) wordt Sanusi de vierde zomeraanwinst van de Kielse Ratten. (kf)