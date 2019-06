Denderleeuw weigert extra asielzoekers op te vangen: “Andere gemeenten kunnen dat doen”

In Denderleeuw blijven er nog acht van de twaalf opvangplekken over. Foto: emd

Ninove / Haaltert / Denderleeuw - In Denderleeuw willen ze niet dat er extra erkende asielzoekers worden opgevangen. Fedasil had de OCMW’s gevraagd om voor extra opvangplaatsen te zorgen, maar het gemeentebestuur vindt dat de omliggende steden en gemeenten dat maar moeten doen.

Fedasil, dat in ons land instaat voor de opvang van asielzoekers, deed drie maanden geleden tijdens een regiovergadering een oproep om op vrijwillige basis in extra Lokale Opvanginitiatieven (LOI) te voorzien voor vluchtelingen die wachten op een erkenning.

Het gemeentebestuur van Denderleeuw wil daarop niet ingaan. “Eind vorig jaar besloot Fedasil één van onze drie opvanginitiatieven te sluiten door een overaanbod, waardoor er maar acht in plaats van twaalf opvangplekken konden worden aangeboden”, zegt schepen Andy Depetter (Groen). “Nu, amper zes maanden na die beslissing, vragen ze door een vernieuwde toestroom aan vluchtelingen opnieuw naar extra plaatsen. Heel tegenstrijdig, gezien de eerder genomen beslissing.”

“We willen ons nu focussen op de acht bestaande plekken”, zo vult schepen Sofie Renders (CD&V) aan. “Dat vergt al veel inzet en tijd van onze maatschappelijk werkers die de mensen begeleiden. De sociale uitdagingen in onze gemeente zijn groot en die willen we grondig aanpakken.”

Hete adem van Vlaams Belang

Is die hardere opstelling een resultaat van de verkiezingsuitslag in Denderleeuw, waar het aantal extreemrechtse stemmen de jongste verkiezingen weer toenam? “Het gaat om acht vluchtelingen die in die woningen blijven tot ze een erkenning krijgen”, zegt schepen Renders. “Dat is het minste probleem. De grootste groep buitenlanders hier zijn Nederlanders of Belgen met, onder meer, Afrikaanse roots. Die hebben een verblijfsstatuut en die kan je niet weghouden.”

“Ze voelen duidelijk de hete adem van onze partij in hun nek”, zo reageert fractieleider van het Vlaams Belang Kristof Slagmulder op de beslissing. “Deze stop had er al eerder moeten komen en eigenlijk zouden die opvanginitiatieven moeten worden afgebouwd. Ik vind dat dat geen taak is van een gemeente, wel van de federale regering, in asielcentra.”

“Bovendien is dit een druppel op een hete plaat”, aldus nog Slagmulder. “Het grote probleem is dat de grenzen blijven openstaan en dat de immigratie in de Denderstreek met de verfransing blijft toenemen.”

Niet haasten of uitbreiden

Het Denderleeuws gemeentebestuur roept de buurgemeenten op om wel gehoor te geven aan de oproep van Fedasil. Maar in Ninove vinden ze dat ze hun verantwoordelijkheid al in voldoende mate hebben genomen. “Vóór de vluchtelingencrisis vingen we negen vluchtelingen op, tijdens de crisis vijftien en nadien is dat aantal op verzoek van Fedasil opnieuw gezakt naar negen. Daarvoor hebben we negen opvangwoningen, waarvan we er momenteel vijf aan het renoveren zijn”, zegt schepen Veerle Cosyns (Samen). “We hebben ook niet de indruk dat we ons ineens moeten haasten met de renovaties, en ook niet dat we moeten uitbreiden. Als elk gemeentebestuur zijn verantwoordelijkheid neemt, is een mooie spreiding van het aantal asielzoekers gegarandeerd.”

In Haaltert zijn momenteel geen LOI-woningen. “In 2014 stonden de nodige middelen hiervoor klaar, maar werd uiteindelijk door de federale overheid beslist om dat stop te zetten”, zegt schepen Lisa Houtman (SP.A). “Moeten wij onze verantwoordelijkheid nu nemen? Er is eerst en vooral nood aan een coherent verhaal daarover in plaats van het huidige stop- en gobeleid. De vraag van Fedasil naar extra LOI-woningen heeft me nog niet bereikt, maar het kan worden besproken binnen het opstellen van de meerjarenplanning.”