Everton betaalt 25 miljoen euro aan FC Barcelona voor Andre Gomes

Everton heeft de Portugese international Andre Gomes overgenomen van Barcelona. Dat meldde de Engelse eersteklasser dinsdag op zijn website. Gomes werd vorig seizoen al door Barcelona uitgeleend aan Everton. Nu legt de club uit Liverpool 22 miljoen pond (25 miljoen euro) op tafel om de overgang van de 25-jarige middenvelder definitief te maken. Hij tekende een contract voor vijf jaar.

“Ik ben heel blij met deze transfer. Na de mooie ervaring van vorig seizoen, was dit een makkelijke keuze”, zegt Gomes op de clubwebsite.

Gomes is een jeugdproduct van Benfica, waar hij in 2012 in het eerste elftal kwam. In 2013 verkaste hij naar Valencia, waar Barcelona hem in 2016 voor 37 miljoen euro weg haalde. Gomes speelde 29 interlands voor Portugal en werd in 2016 Europees kampioen met zijn land,, maar wordt al sinds maart vorig jaar niet meer opgeroepen.