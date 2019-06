Spelverdeler Michel Vlap onderweg naar Anderlecht, Janssen en Bony genoemd als diepe spits

Nu Kompany gepresenteerd is, neemt Anderlecht-manager Michael Verschueren straks even vakantie in Spanje. Toch zullen zijn smartphone en laptop nooit ver weg zijn. De manager moet transfers regelen en spelverdeler Michel Vlap (22) van Heerenveen is onderweg.

Nu Vincent Kompany echt rondloopt bij Anderlecht, kan zijn sterrenstatus spelers nog meer overtuigen om echt voor Anderlecht te kiezen. Zeker nu RSCA geen Europees voetbal speelt. “Met Kompany sturen we een sterk signaal”, aldus Michael Verschueren. “Ze nemen ons heel serieus als Vincent een potentiële aanwinst belt en zijn visie uitlegt. Hij is wat ik noem een next-generationcoach. Kompany’s visie is gebaseerd op statistieken, maar ook op puur voetbal. Frank Arnesen zei niet voor niets dat hij net de nieuwe Cruijff hoorde in onze gesprekken.”

Alleen moet Anderlecht voor versterkingen het budget in de gaten houden, want het heeft al een grote kern. Al benadrukt Verschueren dat er best wat mogelijkheden zijn, want hij weet dat er spelers zullen afvloeien. “Het is niet onmogelijk om eens acht miljoen te betalen voor een speler, maar vaak vragen clubs meer dan wat die jongen echt waard is. Daarom neem ik mijn tijd om te onderhandelen. We hebben een goed systeem om waardebepalingen te doen en nemen alleen spelers voor redelijke prijzen, die later een meerwaarde kunnen zijn.”

Hoog op het verlanglijstje staat Michel Vlap, de spelverdeler van Heerenveen die afgelopen seizoen zestien keer scoorde. Anderlecht bood al meer dan vijf miljoen, maar de Friezen plooien nog niet. Al komt het wel in orde. “De hand­tekeningen kunnen nog niet gezet worden, maar we hebben wel contact met Heerenveen voor Vlap. We hebben vooral offensieve versterking nodig.”

Janssen en Bony?

Als diepe spits vallen ondertussen ook de namen van Vincent Janssen van Tottenham en van de Ivoriaanse international Wilfried Bony, die met Kompany bij City voetbalde. “Ach, er circuleren zoveel namen. We hebben gewoon een lange lijst, maar sommige namen zijn ook gewoon fout.”

Op uitgaand vlak is er nog niet veel beweging. Anderlecht staat wel op het punt om enkele verhuurde spelers nog eens uit te lenen. Zo wil het Duitse Bochum spits Sylvère Ganvoula nog een seizoen in de rangen houden.