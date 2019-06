Club Brugge haalt nieuwe Diatta in Senegal

Club Brugge-manager Vincent Mannaert en sportief ­coördinator Roel Vaeyens reisden gisteren af naar Senegal in de hoop er de nieuwe Krépin Diatta vast te leggen. Het tweetal wordt vergezeld door makelaars Luc Devroe en Patrick De Koster.

Volgens onze informatie zou Club een oogje hebben op de pas 20 jaar geworden flankaanvaller Amadou Sagna, die schitterde op het WK U20 in Polen voor Senegal. Hij scoorde onder meer een hattrick tegen Tahiti.

Door spelers rechtstreeks in Senegal weg te halen volgt Club zijn politiek van jong inkopen om (na intensieve en ­individuele begeleiding) later met forse winst te kunnen verkopen. Voor Krépin Diatta, een land- en leeftijdsgenoot van Sagna, bestaat er al heel wat interesse. Gisteren raakte bekend dat Ajax de flankaanvaller in het vizier heeft als de beoogde transfer van Steven Bergwijn (PSV) niet zou doorgaan.

Club blijft ook op zoek naar een vervanger van de naar Aston Villa vertrokken Wesley. David Okereke, een 21-jarige Nigeriaanse spits van Spezia, is een van de spelers die wordt gevolgd om de aanval te versterken. Hij was in de Italiaanse tweede klasse goed voor tien goals en twaalf assists.