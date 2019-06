Maffiabaas ontsnapt uit gevangenis

De Italiaanse maffiabaas Rocco Morabito (52) is ontsnapt uit een gevangenis in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken kon hij ’s nachts samen met drie andere gedetineerden via een gat in het dak ontkomen. Ze beroofden daarna ook nog de bewoonster van een nabijgelegen boerderij.

Morabito, baas van de misdaadorganisatie ‘Ndrangheta, werd in september 2017 gearresteerd in Uruguay, waar hij ongeveer tien jaar onder een valse identiteit had geleefd. In afwachting van zijn uitlevering aan Italië zat hij er in de cel. In Italië moet de “cocaïnekoning van Milaan” nog een gevangenisstraf van dertig jaar uitzitten. De man is wegens zijn prominente rol in de internationale drugshandel sinds 1995 een van de meest gezochte voortvluchtigen van Italië. Zijn ‘Ndrangheta-clan is actief in Calabrië, in het zuiden van Italië. Ze zou naar schatting tachtig procent van de Europese cocaïnehandel controleren.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini spoort de autoriteiten aan de “jacht op Morabito” door te zetten, zodat hij de gevangenisstraf krijgt die “hij verdient”.(lycr)