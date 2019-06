Sneller boos

Extreme temperaturen brengen niet alleen fysieke ongemakken met zich mee, ze hebben ook een invloed op ons gemoed. “Omdat ons lichaam enorm veel energie nodig heeft om af te koelen, is er minder energie over voor de hersenen. Het brein zet zo veel mogelijk in op de werking van het lichaam en zal functies die niet essentieel zijn om te overleven minder benutten”, zegt sportpsycholoog Paul Wylleman (VUB). Hij begeleidt topsporters die zullen deelnemen aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, waar het elke dag snikheet en extreem vochtig zal zijn. “Het analytisch denken zal sneuvelen. Dat vindt ons brein namelijk niet noodzakelijk om te overleven. Lang concentreren of logisch nadenken zal dan moeilijker zijn dan anders.”

Onze hersenen zullen tijdens warme dagen ook minder bezig zijn met gedragsregels volgen. Of met emoties in de hand houden. “Een ruzie, pech op de weg of een slechte dag op het werk kunnen er in combinatie met extreme hitte weleens toe leiden dat een situatie sneller escaleert. We verliezen ons geduld, reageren bitser dan gewoonlijk, worden boos of gedragen ons net overdreven euforisch bij de kleinste meevaller.”