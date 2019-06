12 levens gered, maar nu mag reddingshond Frida met pensioen

Na negen jaar dienst mag de Mexicaanse reddingshond Frida met pensioen. De marine hield een afscheidsceremonie voor de 10-jarige labrador retriever, die uitgegroeid is tot een symbool van hoop na de zware aardbeving in 2017, waarbij meer dan 300 mensen het leven lieten.

Frida snuffelde destijds door het puin van een school in Mexico-stad op zoek naar overlevenden. Haar foto met oogmasker, bodyprotector en laarsjes over de poten ging de wereld rond. Nu ze tien jaar is, laten de trainers haar genieten van haar oude dag. “Frida, missie volbracht, met eer”, zei Eduardo Redondo, viceminister van de Mexicaanse marine.

In totaal nam Frida deel aan 53 reddingsoperaties na natuurrampen in Mexico, Haïti, Guatemala en Ecuador. Ze heeft daarbij twaalf mensenlevens gered en meer dan veertig lichamen gevonden. “Haar geblaf gaf hoop. En op momenten van onzekerheid en pijn bracht ze verlichting”, zei Redondo.(lycr)