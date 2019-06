Veel drinken zodat het lichaam voldoende vocht binnenkrijgt, is noodzakelijk. Minstens twee liter per dag, en liever nog wat meer. Maar ook over eten valt wat te zeggen. Want tijdens de zomer grijpen we eerder naar een fris slaatje of een verkoelende watermeloen dan naar een warm stoofpotje. “Als je voor een warme maaltijd kiest, krijgt ons lichaam extra warmte binnen. Net op het moment dat het er alles aan doet om koel te blijven”, zegt huisarts Vankrunkelsven. Minder eetlust is dus een normale reactie, net als het verkiezen van een lichte, frisse maaltijd.