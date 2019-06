VBO: “Politiek immobilisme is ongehoord”

Het VBO maakt zich ernstige zorgen over het politiek immobilisme dat het land teistert. “Dat PS en N-VA zelfs niet met elkaar willen praten, is on­gehoord in een democratie,” zegt topman van de werkgevers Pieter Timmermans. “Democratie en regeringsvorming begint met praten. Dat je het niet over een regeerakkoord eens geraakt, kan ik begrijpen, maar dat je zelfs niet wil praten...”

Het VBO vreest voor een verdere budgettaire ontsporing. “En wie zal daar de dupe van zijn? De bedrijven en de burgers. En dat kunnen we ons niet permitteren.”

Timmermans lanceerde die oproep aan de politiek op een persconferentie over de economische vooruitzichten. Bij een harde Brexit zou de situatie bijvoorbeeld weleens helemaal kunnen ontsporen, was de boodschap. (fem)