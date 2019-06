Peeters naar Europa, Beke naar de regering?

Van de (politieke) doden niets dan goeds. Nu het zeker is dat Kris Peeters verkast van de Wetstraat naar het Europees Parlement en zijn rol in de nationale politiek is uitgespeeld, vielen de CD&V’ers gisteren over elkaars voeten om wereldkundig te maken hoe goed hij wel is. Dat Peeters bij premier Michel echt zijn ontslag heeft aangeboden, zorgt bij een rist partijgenoten echter ook voor een zucht van opluchting. Dat de vicepremier de voorbije weken nog zou hebben getwijfeld over zijn toekomst in Europa, veroorzaakte immers onrust. Maar zowel voorzitter Wouter Beke als kopstuk Hilde Crevits drukte twee weken geleden al alle twijfel de kop in. Het ontslag is nu een feit. Volgende dinsdag legt Peeters in het Europees Parlement de eed af.

En dus kunnen de christendemocraten op zoek naar een vervanger voor in de regering van lopende zaken. Aangezien er evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers moeten zijn, moet Peeters door een nieuwkomer worden vervangen. In normale tijden niets speciaals, maar nu het een job met toekomst kan worden – indien de vorming van een nieuwe federale regering uitblijft – zou de uitverkorene weleens lang op post kunnen blijven.

Elegante uitweg

Tegen eind deze week, eerder donderdag dan vrijdag, hakt Wouter Beke de knoop door. Het is een voorrecht van de voorzitter om ministers aan te duiden. Hijzelf hield gisteren de lippen stijf op elkaar, maar binnen de partij wordt al volop gespeculeerd. En opvallend is dat Beke zelf wordt genoemd. Niet dat hij dan zijn voorzittershamer zou inruilen voor een onzekere plaats in een regering van lopende zaken. “Hij kan dat ook combineren. Als Charles Michel dat kan, waarom zou Beke dat dan niet kunnen?” zegt een insider.

Dat Beke na bijna tien jaar voorzitterschap eindelijk eens in een regering wil stappen, is een publiek geheim

Dat Beke na bijna tien jaar voorzitterschap eindelijk eens in een regering wil stappen, is een publiek geheim. Het zou ook een elegante uitweg zijn nu hij na het historisch slechte verkiezingsresultaat de baan moet ruimen als voorzitter. Maar aangezien de partij hem vroeg om toch nog aan te blijven tot na de regeringsonderhandelingen, zou hij de twee functies inderdaad kunnen combineren. “Anders kan hij als voorzitter niet meer beslissen wie minister wordt eenmaal er een echte regering is”, zegt een partijtopper.

Jonge nieuwkomer

Maar het is voor alle duidelijkheid slechts één van de mogelijkheden. Ook de namen van de gewezen staatssecretarissen Servais Verherstraeten en Hendrik Bogaert doen de ronde. Mogelijk kiest Beke zelfs voor een nieuw gezicht. Het is alvast iets waar jongerenvoorzitter Sammy Mahdi op hoopt. “Wij hebben in de partij ook jongeren met potentieel, een nieuwe generatie die een kans verdient. Denk aan Vincent Vanpeteghem (Vlaams Parlementslid en burgemeester van De Pinte, nvdr.).” Ook partijgenoten van Mahdi noemen Vanpeteghem, net zoals Vlaams fractieleider Peter Van Rompuy en Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne.

In het geval Beke zelf de klus klaart, wordt hij ook vicepremier. In het andere geval krijgt minister van Justitie Koen Geens die eer.