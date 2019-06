Man steekt katten in dichtgeplakte dozen en vervoert hen in snikhete auto: “Onverantwoord”

Bij de Dierenbescherming aan de Slachthuis kwam maandagavond een man aankloppen met de vraag of hij de twee katten van zijn vriendin mocht binnen brengen. Zijn vriendin liet de poezen volgens hem aan hun lot over. “We stonden een beetje paf toen de persoon hier met zijn auto kwam aangereden, er een dichtgeplakte kartonnen doos uit nam, waarin de poezen zaten. Het was snikheet, zeker in die auto. Totaal onverantwoord”, zegt Tessa Mertens, kattenverantwoordelijke in het asiel. De medewerkers kregen te horen dat de katten slechts vijf minuten in de auto hadden gezeten, maar toen de dieren uit de dichtgeplakte doos werden bevrijd, waren ze al volledig oververhit. “Ze waren heel hard aan het hijgen en helemaal over hun toeren. We hebben ze meteen in de dierenartsruimte gezet met een bakje water, waarna we de pootjes hebben natgemaakt. In hun verblijf hebben we daarna een natte handdoek gelegd, waarop ze konden gaan liggen om van het hete avontuur te bekomen”, zegt Mertens.

Ook kregen de twee katten een fris Viyo-drankje en wat nat voer met extra water, zodat ze voldoende vocht binnen kregen. De katten zijn ondertussen door de dierenarts nagekeken en weer tiptop bevonden.

“Laat dit een waarschuwing zijn om bij deze hoge temperaturen geen katten, honden of geen andere dieren te vervoeren. Hopelijk gebruiken de mensen hun gezond verstand.”

Vlak voor de vakantieperiode is het altijd druk bij de Dierenbescherming. Ook al omdat ze volop met de voorbereiding van het Opendeurweekend bezig zijn, dat nu zaterdag en zondag plaatsheeft Bezoekers kunnen tussen 12 en 17 uur een kijkje nemen achter de schermen in het asiel. “Er is een gedragstherapeut aanwezig en we leggen de rode loper uit met onze eigen honden die klaar zijn om geadopteerd te worden”, klinkt het.