Tanja Dexters en vriend reageren na huiszoeking en ondervraging: “Een show met veel machtsvertoon”

Herentals -

Het was dinsdagochtend ruw wakker worden voor Michael Peeters, zaakvoerder van de Jaguar-DAF-KIA-garage in Herentals. Om 5u trapte de politie Neteland de achterdeur bij hem thuis in. Ze haalde Peeters en zijn vriendin Tanja Dexters met wapens in de aanslag uit bed. “We werden geboeid en onder schot gehouden en vlogen voor zes uur de cel in voor ze ons ondervroegen.” Daarna viel de politie binnen in de Jaguar-garage. Dexters, Peeters en drie andere verdachten werden na verhoor vrijgelaten.