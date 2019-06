“Belgische politie naar Australië voor zoektocht Théo Hayez”

Na meer dan drie weken zoeken naar de vermiste Belg Théo Hayez, krijgt de Australische politie hulp uit ons land. Want de Belgische politie reist in de komende dagen naar Byron Bay, meldt 10 Daily. Intussen is ook de moeder van de jongen er aangekomen.

De vader van Théo Hayez was al langer in Australië, samen met de nicht van Théo. Maar na bijna vier weken is ook de moeder van de 18-jarige backpacker afgereisd. De broer van Théo blijft voorlopig in België. Zijn vader Laurent heeft hem beloofd om zijn broer terug thuis te brengen.

LEES OOK. Papa belooft jonge broertje dat hij vermiste Théo Hayez (18) vanuit Australië mee naar huis zal brengen: “Help me alstublieft mijn belofte te houden”

De lokale politie breekt intussen het hoofd over de jongen die verdween op 31 mei. Daarom krijgt het nu dus hulp van de Belgische politie die in de komende dagen naar Byron Bay zal reizen, schrijft 10 Daily.

Die steun is meer dan welkom. De zoekacties naar de vermiste jongen zijn voorlopig gestaakt bij gebrek aan een spoor. De politie zet sindsdien uiteraard wel het onderzoek voort en analyseert informatie die eerder aan de politie werd bezorgd.”

LEES OOK. Vriend van vermiste Théo Hayez haalt uit naar hostel: “Waarom sloegen ze niet eerder alarm?”