Schokkend beeld van verdronken vader en peuter gaat wereld rond

Het gezicht naar beneden in het bruine water, het armpje van het meisje nog om de schouder van haar papa. Na kleuter Aylan gaat een nieuw beeld de wereld rond als symbool van vluchtelingencrisis: dat van papa Óscar (26) en zijn dochtertje Valeria (2). De migranten uit El Salvador verdronken toen ze vanuit Mexico het water probeerden over te zwemmen naar de Verenigde Staten.

Ze waren al twee maanden in Mexico, op de vlucht voor armoede en corruptie in eigen land, maar wilden eigenlijk de Amerikaanse droom najagen. Dus trokken ze afgelopen zondag met de bus naar de grens om er asiel aan te vragen, maar botsten daar op een gesloten loket én een ellenlange wachtrij. De verleiding om de rivier Rio Grande illegaal over te zwemmen was groot.

Eerst bracht Óscar Alberto Martínez Ramírez (26) zijn dochter naar de overkant. Toen hij terugkeerde om zijn vrouw te halen, sprong de peuter achter hem terug in het water. De vader probeerde het meisje nog te redden, maar werd samen met haar meegesleurd door de stroming. Reddingsdiensten vonden de lichamen van papa en dochter pas de ochtend nadien.

“Je ziet dat de vader het meisje onder zijn T-shirt had gestopt zodat de stroom haar niet mee zou sleuren. Hij probeerde het leven te redden van zijn stervende dochter”, zegt fotografe Julia Le Duc, die het verhaal achter haar beeld nu onthult aan The Guardian en vindt dat haar foto éindelijk iets moet veranderen. Het beleid van president Trump maakt het namelijk moeilijk om vanuit Mexico asiel aan te vragen. “Deze families hebben niets, en ze zetten alles op het spel voor een beter leven. Als beelden als deze ons niet opnieuw doen nadenken, als ze de beleidsmakers niet beroeren, dan is onze samenleving ziek.”

Een foto van de verdronken Aylan (3) ging drie jaar geleden de wereld rond Foto: EPA

De foto doet denken aan de driejarige kleuter Aylan, die met een rood shirtje en blauw broekje dood op het Turkse strand ligt. Ook hij verdronk tijdens de vlucht. Het beeld daarvan beroerde in 2015 de hele wereld.

