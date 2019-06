Toeterend naar de top: dit is de Plezantste Vereniging van Provincie Antwerpen

Geel -

De Plezantste Vereniging van provincie Antwerpen is bekend! Nadat elke gemeente al een favoriet kon kronen, mogen we ook op provincieniveau de winnaar gaan feliciteren. Maar dat niet alleen, want onze jury ging ook even kijken hoe plezant de groep nu precies is. Zijn zij het warmst? Het sociaalst? Het meest enthousiast? Dan maken ze kans op dé titel van Vlaanderen, een veiligheidscheck én een prijzenpot van 1.000 euro. Wij gingen een kijkje nemen bij de provinciewinnaar van Antwerpen: Centrumharmonie Geel.