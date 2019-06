Nieuwe automodellen opnieuw vervuilender

De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe automodellen is vorig jaar gestegen met 2 gram per kilometer. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Milieu Agentschap. Het is al het tweede jaar op rij dat die uitstoot stijgt. “Autobouwers spelen een riskant spel”, klinkt het.

120,4 gram CO2 per kilometer: dat is de gemiddelde uitstoot van personenwagens die vorig jaar ingeschreven werden in de Europese Unie en IJsland. Ofwel twee gram meer dan vorig jaar, en toen was de uitstoot voor het eerst in zeven jaar ook al gestegen.

Bestelwagens zijn er trouwens niet beter aan toe. Voor het eerst stijgt hun uitstoot ook. Dat concludeert het Europees Milieu Agentschap uit gegevens van wagens die vorig jaar ingeschreven werden in Europa en IJsland.

Populaire SUV

De verklaring volgens het Agentschap? De verschuiving van benzine naar diesel. Al speelt ook de toenemende populariteit van de zwaardere SUV’s, en dus een groter brandstofverbruik, hierin een rol. Het stijgend aantal elektrische wagens compenseert dat niet.

Milieu- en transportorganisatie T&E vindt dat de verantwoordelijkheid bij de fabrikanten ligt, want uit SUV’s halen ze veel winst. “Autobouwers spelen een riskant spel door moedwillig de verkoop van schonere auto’s uit te stellen en hun winst uit de verkoop van SUV’s te maximaliseren”, zegt Julia Poliscanova van T&E aan persbureau IPS. “Het valt misschien goed bij hun aandeelhouders, maar het is een tragedie voor de planeet. Deze cijfers zijn een sterk signaal dat overheden veel krachtiger moeten optreden.”