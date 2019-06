Piepklein algje blijkt CO2-vreter

Gaat een eencellig algje ons verlossen van het klimaatprobleem? Volgens professor Albert van den Berg van de Universiteit Twente zou het zomaar eens kunnen. Het piepkleine eencellige diertje, dat massaal in onze oceanen voorkomt, zet CO2 op grote schaal om in kalk.

Wie de Engelse of Franse kust voor zich ziet weet dat die uit enorme krijtrotsen bestaan. Die krijtrotsen bestaan feitelijk uit in miljoenen jaren opgestapelde skeletjes van het betreffende algje. „Dat leeft maar een dag, neemt CO2 op en sterft met een kalk-skeletje. En dat gegeven kan wel eens veelbelovend zijn”, zegt Van den Berg.

Van den Berg zegt dat er van alles speelt op klimaatgebied. „Ik ben een optimistische man. Ik weet ook dat er wereldwijd van alles wordt onderzocht om iets aan de CO2-uitstoot te doen. Het menselijk vernuft kan wel eens een oplossing voortbrengen. Wat we momenteel doen als wetenschappers is niet met de zilveren kogel schieten, maar met zilveren hagel. Er wordt van alles onderzocht. En dan kan het zomaar plots raak zijn. Het onderzoek naar dat algje is er een van.”

Voordat iedereen denkt dat onze hele kust straks uit krijtrotsen bestaat is er nog wel een lange weg te gaan. „Die skeletjes zinken nu naar de bodem van de oceaan. Daar heeft niemand er last van. Maar nadeel daarvan is dat de zuurgraad van een oceaan toeneemt en dat heeft ook weer vele nadelen. Wat we nu willen is met nanotechnologie dat eencellige wezentje gaan bestuderen en proberen te beïnvloeden. De nadelen eruit en alleen het als CO2-eter benutten. Dat duurt wel even, maar rond 2035 moet er wel iets zijn om de doelen van Parijs te halen. En dit kan wel eens een manier zijn”, aldus de professor.