Majesteit, mevrouw of juffrouw: hoe spreek je kroonprinses Elisabeth en andere leden van de koninklijke familie correct aan?

Spreek je haar aan met prinses, mevrouw, juffrouw of nog iets anders? Door de onverwachte aanwezigheid van kroonprinses Elisabeth (17) aan de zijde van haar mama koningin Mathilde op Unicef-missie in Kenia is die vraag opeens razend actueel. Leden van de koninklijke familie zijn toch gesteld op enig protocol, maar hoe begroet je hen correct? Een handleiding.