N-VA wil dat CD&V en Open Vld uitleggen “waarom bepaalde formules niet zouden kunnen”

N-VA wil dat CD&V en Open Vld duidelijk uitleggen waarom ze in Vlaanderen niet zouden willen besturen op basis van een programma dat ook de steun krijgt van Vlaams Belang. Dat heeft N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover woensdag gezegd in “De Ochtend” (Radio 1). “Ik denk dat de publieke opinie recht heeft om te weten waarom bepaalde formules niet zouden kunnen”, zei De Roover.

N-VA-voorzitter Bart De Wever toetst al wekenlang de mogelijkheden af voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. De Wever had al drie gespreksrondes met Vlaams Belang. N-VA en Vlaams Belang samen hebben echter geen meerderheid. Er is dus een derde partij nodig, maar noch CD&V, noch Open Vld wil met Vlaams Belang besturen.

De Roover zegt dat elke partij - ook Vlaams Belang - duidelijk moet maken waar de lat ligt en welke punten er wel en niet in een regeerakkoord moeten. Hij benadrukte dat ook zijn partij N-VA een aantal “verwachtingen en rode lijnen” heeft.

De N-VA’er vindt dat partijen niet zomaar een mogelijk regeerprogramma kunnen afwijzen louter omdat het Vlaams Belang dat programma zou steunen. “Als het Vlaams Belang punten waar we ons niet in kunnen vinden laat vallen, dan zie ik het probleem niet”, zegt De Roover.

Als CD&V en Open Vld “nee” zeggen tegen een regering met (of met steun van) Vlaams Belang, moeten ze duidelijk uitleggen waarom ze dat doen, zei De Roover. “Nee zeggen tegen het Vlaams Belang omdat die partij Vlaams Belang heet, roept nogal wat weerstand op bij de publieke opinie”, vreest De Roover.

Vlaams Belang-onderhandelaar Barbara Pas zei eerder in “De Ochtend” dat er al inhoudelijke gesprekken met formateur De Wever geweest zijn rond “alles waar de Vlaamse regering voor bevoegd is”. “Er liggen maatregelen op tafel. Ik ben zeer benieuwd wat inhoudelijk de reactie zal zijn van de andere partijen (Open Vld en CD&V, red.), want daar valt volgens mij niet veel tegen in te brengen.”

CD&V en Open Vld blijven tot op vandaag een bestuur met Vlaams Belang weigeren. “Zeker wat Open Vld betreft, zij houden heel hard vast aan dat cordon sanitaire. Maar wat ik bij hun achterban, militanten en kaders hoor, is toch net iets anders dan wat hun partijtop verkondigt. Ik ben zeer benieuwd hoe zij het cordon sanitaire en het tegenhouden van het door de kiezer gevraagde rechtse beleid gaan blijven verdedigen bij hun achterban”, aldus de Vlaams Belang-onderhandelaar.

Volgens Pas heeft Vlaams Belang nog geen formules uitgesloten. De voorkeur van haar partij gaat wel uit naar een volwaardige Vlaamse regering zonder constructies van gedoogsteun.