Cercle Brugge blijft zich versterken. Na de komst van doelman Guillaume Hubert (Club) gaat de Vereniging nu een ervaren defensieve middenvelder vastleggen.

Jérémy Grimm is de naam. De 32-jarige Fransman is einde contract bij Ligue 1-club Strasbourg, waar hij het voorbije seizoen wat uit beeld was verdwenen. Hij werd al medisch gekeurd bij Cercle en is klaar om zijn handtekening te zetten. Of de transfer voor Grimm een sprookje wordt, moet dan maar blijken.