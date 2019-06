De stranden bij Benidorm, Mallorca, Menorca en Ibiza worden overspoeld met de levensgevaarlijke Portugese oorlogsschepen (kwallen), terwijl de reuzenteek langzaam Duitsland verovert en richting onze grens oprukt. Gevaarlijke dieren zijn overal en niet te onderschatten. Ook op vakantie is het belangrijk om alert te blijven. Voor welke dieren in het buitenland moet je deze zomer oppassen?

Wie rustig een ochtend- of avondwandelingetje denkt te maken in de Balkan, de Pyreneeën, de Franse Alpen of Italiaanse Dolomieten, kan weleens van een koude kermis thuiskomen, weet reptielenexpert Walter Getreuer. „Met de schemering schieten er vaak tientallen aspisadders over de weg. En als die zich bedreigd voelen, bijten ze. Door hun gif kan je bloed ontstold raken. In het begin ziet de beet er mild uit, maar uiteindelijk kan het bloed overal uitkomen: uit je tandvlees, je longen enzovoort. Als je er dan te laat bij bent, kun je doodgaan.”

En wie vertoeft in het Middellandse Zeegebied of Zuid-Engeland loopt het risico aangevallen te worden door de Europese schorpioen. Getreuer: „Naarmate je lichter bent, is het risico groter, omdat het gif dan harder aankomt. Op zichzelf is de steek van de Europese schorpioen niet dodelijk, maar we zien wel steeds meer de laatste jaren dat mensen gevoeliger en allergischer worden voor zulke dieren, wat in het uiterste geval tot de dood kan leiden. Overdag verschuilen de schorpioenen zich vaak onder stenen, ’s avonds gaan ze rondscharrelen en komen ze nog wel eens in schoenen en koffers terecht of rollen zich op in tenten. Als je ze ziet, moet je rustig blijven. Je kunt ze meestal makkelijk vangen door een cocktailglas eroverheen te schuiven en er dan een bierviltje tussen te plaatsen.”

De tijgermug krijgt steeds meer voet aan de grond, maar in het Middellandse Zeegebied en zeker op het Portugese Madeira woedt een ware plaag, waarschuwt insectenexpert Fedor Gassner. „Dat dier kan knokkelkoorts overdragen.” En die kan ernstig uitpakken, variërend van hoofd- spier- en gewrichtspijn tot braken, en in uiterste gevallen plasmalekkage met kans op ernstige beschadiging van vitale organen als hersenen, lever of hart. Bij een goede behandeling overlijdt een op de honderd mensen eraan, bij geen behandeling een op de tien. Gassner: „Slaap daarom onder een klamboe, bedek je huid zoveel mogelijk met kleding en smeer muggenwerende middelen als DEET.”

De aanwezigheid van deze dieren is alleen maar toegenomen door de hogere temperaturen, weet bioloog Arnold van Vliet. In landen als Frankrijk, Spanje en Italië leven bovendien veel dennenprocessierupsen. „Die hebben per stuk 1 miljoen brandharen. Zet dus niet je tent op onder een dennenboom.”

En er kwamen de afgelopen weken nog twee serieuze bedreigingen bij. Zo spoelden op het strand van Benidorm meerdere Portugese oorlogsschepen aan. Een steek van dit kwalachtige dier kunnen ervoor zorgen dat je lichaam in shock raakt en je hart en longen daardoor niet goed functioneren. Als je in zee wordt gestoken, is het risico op verdrinking groot. Aan de kust van Mallorca worden bovendien steeds vaker witte haaien gespot. Ook rukt de reuzenteek op in Duitsland richting ons. De zogenaamde hyalomma-teken zijn groter dan de normale teek, kunnen mensen ruiken en zelfs rennen. Ze kunnen de ernstige Krim-Congo koorts veroorzaken. Door die ziekte ontstaan er soms bloedingen, wat in 10 tot 40 procent van de gevallen dodelijk is.