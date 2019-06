Cafébaas die vrouwen begluurde in toiletten excuseert zich nu toch

Waregem - De cafébaas uit Waregem, die honderden jonge vrouwen begluurde via camera’s in de toiletten, heeft zich nu toch geëxcuseerd bij de slachtoffers. De hardnekkige voyeur daagde twee weken geleden niet op voor zijn proces, maar nu ontkent de Waregemnaar dat hij gevlucht was naar Amerika. “Ik was niet op de hoogte van de datum. Ik heb altijd mijn verantwoordelijkheid willen nemen. En ik zal de slachtoffers ook vergoeden”, zei Christophe B.

Normaal zou er woensdag uitspraak zijn in de zaak. Het proces tegen de glurende cafébaas verliep zonder aanwezigheid van de man en ook was er voor hem geen advocaat in zaak. De slachtoffers hekelden het feit dat de man niet eens de moeite deed om aanwezig te zijn en zijn excuses aan te bieden. Ook het parket vond dat B. zijn vrijlating onder voorwaarden misbruikte. Die twee feiten gaf de Kortrijkse strafrechter aan als reden om in te gaan op de vraag van de nieuwe advocaat van B. om de debatten te heropenen. Volgens B. was hij niet aanwezig op het proces omdat de dagvaarding hem niet had bereikt omdat hij op dat moment bij zijn vriendin in Amerika logeerde.

Na het heropenen van de debatten werd vanuit de verdediging wel meteen gevraagd om pas later te pleiten. De nieuwe advocaat wil het dossier nog inkijken en bespreken met haar cliënt. De advocaten van de burgerlijke partij vroegen om de zaak niet uit te stellen. “De zaak heeft al genoeg hun leven belast”, aldus advocate Sarah Leysen.

De slachtoffers gaven aan dat ze vooral vreesden dat de beklaagde de volgende keer weer niet meer aanwezig zou zijn. “Ik garandeer dat hij aanwezig zal zijn”, zei zijn advocate.

De rechter vroeg nog naar de nabije toekomstplannen van de beklaagde. “Ik ben niet gevlucht naar Amerika, maar ik kan niet meer functioneren hier. Ik besef dat dat mijn eigen schuld is. Ik heb enorm veel spijt van wat er is gebeurd en ik voel mij enorm beschaamd. Maar ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen. In Amerika kan ik wel werken en zo ga ik ook de slachtoffers kunnen vergoeden”, aldus B.

De rechter ging uiteindelijk in op de vraag tot uitstel. Er hangt B. veertig maanden cel boven het hoofd. Naast het begluren van vrouwen staat hij ook nog terecht voor bezit van kinderporno. De zaak zal op 18 september opnieuw voorkomen.

