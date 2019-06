De opmars van de interim-manager

13 procent: zo veel steeg de business rond interim-management vorig jaar in ons land. Het fenomeen van tijdelijke managers zit dus in de lift. “Ik zie maar weinig interim-managers terug naar een vaste job gaan”, vertelt Ruth Janssens van Ascento, die zich hierin specialiseert.

De cijfers over de toename in interim-management komen van HR-federatie Federgon, waarmee het de vraag naar flexibel managementwerk bevestigt. De meeste opdrachten (29 procent) zijn volgens Federgon voor drie tot zes maanden, terwijl (slechts) 21 procent van de opdrachten voor interim-managers langer duren dan een jaar.

Interim-management groeit langs twee kanten: er zijn steeds meer mensen beschikbaar die een tijdelijke opdracht op kaderniveau (willen) doen. En meer en meer bedrijven doen er een beroep op. Bij Ascento brengt Ruth Janssens die twee kanten met elkaar in contact. Haar interim-managers werken voor een beperkte periode van drie, zes tot negen maanden (of langer) bij een opdrachtgever. “Wij richten ons alleen op HR-functies, want we willen met Ascento ook het verschil maken met onze HR-expertise”, stelt ze. Al duiken interim-managers ook op in functies als finance, administratie, IT of general management.

Waarom wordt iemand interim-manager? Wat zijn de voordelen?

Ruth Janssens: “Autonomie is een belangrijk voordeel. Je hebt als interim-manager de vrijheid om te kiezen met wie je in zee gaat. Je kunt snel ervaring opdoen en altijd bijleren. Bovendien kun je in een bedrijf meer impact hebben, omdat er meer afstand is van de interne politiek. Deze voordelen voor interim-managers lopen overigens gelijk met die van de bedrijven die hen aanwerven: ook voor hen zijn flexibiliteit en snelheid erg belangrijk. Een interim-manager is bijvoorbeeld erg resultaatgericht. En ze halen altijd iemand in huis die al over een zekere ervaring en expertise beschikt.”

In welke gevallen zoeken bedrijven interim-managers?

“In de meeste gevallen gaat het om specifieke projecten, zoals een IT-project of een herstructurering. Of denk aan het overbruggen van een bevallingsrust of een ontslag. Onze manier van werken is altijd dat de interim-manager als zelfstandige aan Ascento factureert. Vervolgens betalen wij als Ascento de interim-manager en factureren wij de eindklant.”

Interim-managers hebben de reputatie om duur te zijn, niet?

“Dat klopt eigenlijk niet. Een bedrijf betaalt alleen de dagen dat de interim-manager werkt, dus geen vakantiegeld, dertiende maand, bonussen of firmawagen. Als je alles meetelt, is interim-management behoorlijk kostenefficiënt en betaalbaar, precies vanwege de flexibiliteit en snelle inzetbaarheid. Ik stel ook vast dat diverse sectoren er gebruik van zijn beginnen maken. Zo duiken er intussen meer en meer interim-managers op bij de overheid en bij kmo’s.”

Wat zijn de nadelen: waarmee hebben interim-managers te kampen?

“Je moet uit het juiste hout gesneden zijn. Interim-managers vinden het net leuk om telkens ergens iets nieuw op te starten. Daarom kunnen ze hun collega’s niet als langdurige vrienden zien. Daarnaast heb je de onzekerheid van een job. Tegelijk zie ik maar weinig interim-managers die terug naar een vaste job gaan. Volgens mij is dit het model van de toekomst. De flexibilisering van onze arbeidsmarkt zie je overal: van flexi-jobs tot flexibele interim-managers.”

>

>

>