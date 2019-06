Drie doden in Frankrijk door hittegolf

Twee mannen van 70 en 75 jaar en een vrouw van 62 zijn in Zuid-Frankrijk omgekomen, vermoedelijk door een koudeshock toen ze in zee doken.

Een eerste 70-jarige man stierf maandag aan een hartstilstand op het strand in Hérault, nabij Montpeiller. Hij werd snel uit de rustige zee gehaald, maar kon niet meer gereanimeerd worden. Dinsdag vielen nog twee slachtoffers in gelijkaardige omstandigheden, in dezelfde regio. Het ziet ernaar uit dat ze omgekomen zijn door een koudeshock .

In Frankrijk is het nog warmer dan bij ons: in Parijs stijgt het kwik de hele week tot 40 graden.

LEES OOK. Expert waarschuwt: “Bij warm weer in ijskoud water duiken is levensgevaarlijk”