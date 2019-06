Europa kreunt onder de hitte en dat blijft nog zeker zo tot midden volgende week

Het blijft nog de hele week broeierig warm. En toch mogen we niet klagen, want op veel andere plaatsen in Europa is het nog veel tropischer dan bij ons. In Spanje stijgt het kwik tot 45 graden, in Frankrijk is het 40 graden. Daar zijn al minstens drie mensen overleden als gevolg van de hitte en weden examens uitgesteld tot volgende week. Wie met vakantie vertrekt naar Griekenland en Turkije komt daar in een ware bakoven terecht. “Een verkoelende wind? Het voelt aan alsof er overal grote haardrogers staan”, zeggen toeristen. De enige plekken in Europa waar je wat verkoeling kan vinden, is het noorden van Scandinavië. Of op de bergtoppen.

Bij ons in het binnenland blijft het zeker tot het weekend 25 tot 30 graden. Aan zee is het iets koeler. Gevolg is dat verschillende buitenactiviteiten deze week worden afgelast of dat extra maatregelen worden genomen. Op de weide van Rock Werchter, dat donderdag start, wordt gratis water uitgedeeld en er komen vernevelingstoestellen op de weide. Want het wordt bakken!

Bejaarden in rusthuizen mogen ’s middags pootjebaden in de schaduw en krijgen extra drinken en ijsjes.

In rusthuis Ter Biest in Grimbergen krijgen bejaarden een voetbadje. Foto: jhp

Wie buiten werkt, wordt gevraagd veel water te drinken en extra rustpauze in te lassen. Op veel plaatsen is de huisvuilophaling vervroegd om de volle zon te vermijden.

Volgens weerman David Dehenauw blijft het zeker al mooi en droog tot midden volgende week. Regen of onweders moeten we voorlopig niet verwachten.

NEDERLAND

Ook bij onze noorderburen is het tropisch warm met temperaturen tot 36 graden in het oosten, al wordt het ook daar iets koeler de komende dagen. De Nederlanders voorspellen dat het de warmste maand juni wordt sinds de start van de metingen in 1901. Het hitteplan werd afgekondigd in grote delen van het land. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt voor uitdroging en oververhitting.

Veel scholen voeren ‘tropenroosters’ in. De schooldagen worden ingekort tot het middaguur.

Verschillende kleine bruggen, zoals de Binnenhavenbrug in Rotterdam, worden afgekoeld met water om te vermijden dat de metalen constructie zou uitzetten door de hitte en geblokkeerd geraakt.

FRANKRIJK

In Frankrijk zijn drie mensen overleden als onrechtstreeks gevolg van de hitte. Twee mannen van 70 en 75 en een vrouw van 62 namen in de buurt van Montpellier een verfrissende duik maar werden getroffen door een ‘cold shock’ en overleefden het niet.

Een gevoelstemperatuur van maar liefst 48 graden, daar waarschuwt Nieuwszender BFM de Fransen voor. In Parijs stijgt de temperatuur in de zon tot 40 graden, met een piek op donderdag. Ook de rest van Frankrijk kreunt onder de hitte. Want 42 graden in Clermont-Ferrand, 40 graden in Limoges en 39 graden in Dijon zijn ze ook daar niet gewoon.

Minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer beslist om de eindexamens voor het “nationale diploma”, die afgelegd moeten worden door de leerlingen van 14 en 15 jaar oud, uit te stellen vanwege de hitte. In plaats van donderdag en vrijdag zullen ongeveer 800.000 leerlingen volgende week maandag en dinsdag het examen afleggen.

Foto: epa

Overal in de straten van de hoofdstad worden ook extra fonteinen geplaatst en verschillende zwembaden blijven open tot laat op de avond.

Franse media spreken van een ongekende hittegolf en herinneren aan de hitte van augustus 2003, toen er naar schatting 15.000 mensen, vooral ouderen, mede als gevolg van de hitte bezweken. De forse toename van het aantal overlijdens werd vooral vastgesteld in de weken en maanden na de hittegolf.

SPANJE

In Spanje kan je letterlijk een ei bakken op de motorkap van je auto. In het centrum van het land, maar ook in het zuiden (regio Andalusië) , het zuidoosten (Murcia en Valencia) en het noordoosten (Catalonië) lopen de temperaturen op tot 45 graden.

“Ook ’s nachts zakt de temperatuur er niet onder 30 graden”, zegt de Spaanse weerdienst Aemet die voorspelt dat de hitte nog zeker een week zal aanhouden.

In Spanje zijn ze natuurlijk wat warmte gewoon en worden voorlopig geen extra maatregelen genomen.

DUITSLAND

In het noordoosten van Duitsland veroorzaakt de hitte dan weer een groot risico op bosbranden. De autoriteiten van de oostelijke deelstaat Brandenburg waarschuwen dat het alarmniveau voor bosbranden op het allerhoogste niveau ligt de komende dagen. Boswachters houden alles in de gaten.

In Koblenz en Keulen worden maximumtemperaturen gemeten tot 35 graden, wat uitzonderlijk is.

In de aan de provincie Luik grenzende Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen wordt op de meeste scholen de komende dagen ‘hitzefrei’ gegeven, hitteverlof zeg maar.

ITALIE

In het Italiaanse Toscane worden temperaturen boven de 40 graden voorspeld. In Rome schommelt het kwik rond de 36 graden, in Milaan 37 graden. Woensdagavond zijn lokale onweders niet uitgesloten maar nadien wordt het weer snikheet. En dat blijft zeker zo nog een tijdje.

OOSTENRIJK

Normaal geen bestemming voor wie een zonvakantie wil. Toch is het ook daar al zon wat de klok slaat. Dinsdag was het om de meeste plaatsen 35 graden, woensdag wordt het nog een beetje warmer. Alleen in het uiterste oosten kan wat bewolking ontstaan. Op veel plaatsen worden grazende koeien naar lagergelegen grasvelden of zelfs naar de stallen gebracht omdat ze bang zijn dat de dieren zullen bezwijken onder de hitte.

Dieren zien af van de hitte omdat ze dergelijke temperaturen in Oostenrijk niet gewoon zijn Foto: rr

ZWITSERLAND

Ook in Zwitserland is het hoogzomer met temperaturen van 30 graden en meer. In Basel, Genève en Lugano stijgt de temperatuur zelfs tot 35 of 38 graden. Voor verkoeling moet je de bergen in, want op 2000 meter hoogte is het 20-23 graden en op 3000 meter 14-15 graden.

GRIEKENLAND

Maar het kan nog erger. Vanaf eind deze week vertrekken nogal wat landgenoten richting Griekenland. Daar wordt het gemakkelijk 40 graden, vrijdag zelfs 44 graden of meer. Op de eilanden waait er gelukkig meestal wel wat wind.” Maar het zal aanvoelen alsof er grote haardrogers staan die warme lucht blazen”, zeggen Belgische toeristen.

TURKIJE

Ook in Turkije is het bakken en braden in de zon. Vrijdag, zaterdag en ook zondag kan het in het zuidwesten van Turkije drie dagen op rij 45 graden worden. In de populaire regio’s Antalya en Istanbul liggen de maximale temperaturen deze dagen ook boven 40 graden. Vrijdag kan het in Antalya bijvoorbeeld 44 graden worden. Normaal voor deze tijd van het jaar is een maximale middagtemperatuur van 33 of 34 graden, pal aan de Middellandse Zee iets minder warm. Regionaal is het dus ruim tien graden te warm voor de tijd van het jaar.

Aangezien ze daar een en ander gewoon zijn, worden geen extra maatregelen genomen.

KROATIE

Ook bijzonder populair bij Belgische vakantiegangers is Kroatië. Landinwaarts zijn daar onweersbuien mogelijk. Verder is het zonnig en warm. En het wordt nog warmer met middagtemperaturen tot 36 graden.