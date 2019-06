Zeven doden bij jihadistische aanslag in Egypte

Zes politieagenten en één officier zijn dinsdagavond om het leven gekomen bij een jihadistische aanslag in de buurt van El Arish, in de Noordelijke Sinaï, de geïsoleerde regio waar een jihadistische opstand woedt. Dat zegt het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag. Doelwit van de aanslag was een “verzamelcentrum” van de politie.