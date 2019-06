Club Brugge stelt nieuw thuisshirt met drie strepen voor

Club Brugge heeft woensdag zijn nieuw home shirt voor het komende seizoen voorgesteld. “De thuistenue werd in modern, stoer jasje gestoken”, zegt de Belgische vice-kampioen.

Het nieuwe home shirt bestaat uit 3 strepen, verwijzend naar het Stamnummer 3 van Club Brugge. “Blauw en Zwart zullen altijd de kleuren van het Brugse home shirt blijven.

In het design primeert eenvoud, maar wordt gebruik gemaakt van subtiele details om klasse aan het shirt toe te voegen. De blauwe belijning in de kraag, mouwen en kousen en de No Sweat/No Glory-opdruk in de kraag geven het shirt net dat tikkeltje extra. Onze spelers zullen trouwens in een ‘Slim fit’-versie van het shirt spelen”, zegt Club Brugge.