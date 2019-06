Standard bevestigt: ex-smaakmaker Club Brugge Anthony Limbombe speelt volgend seizoen in Luik

Standard heeft de komst van Anthony Limbombe officieel gemaakt. De flankspeler, die in 2018 nog kampioen werd met Club Brugge, wordt voor één seizoen geleend van het Franse Nantes met aankoopoptie. Limbombe zal het nummer 25 dragen.

Limbombe kende zijn doorbraak bij Club Brugge onder Michel Preud’homme, de huidige coach van de Luikenaars. Het is dan ook Preud’homme die heeft aangedrongen op zijn komst.

De aanvaller was ook niet langer gewenst bij Nantes. De ex-Club Brugge-speler kende net als zijn ploeg een wisselvallig seizoen en kon in de competitie maar één keer scoren en twee assists afleveren.

Limbombe maakte in het seizoen 2017/2018 indruk bij Club Brugge, dat toen met trainer Ivan Leko de titel pakte. De winger was toen goed voor een aantal cruciale goals. Dat overtuigde het Franse Nantes om in de zomer van 2018 een kleine acht miljoen euro op tafel te leggen voor de eenmalige Rode Duivel.