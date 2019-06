Onbekende dreigt woensdagavond aanslag te plegen op Europees Parlement

Brussel - Politie en parket onderzoeken wie met een aanslag dreigt op het Europees Parlement en hoe ernstig de dreiging genomen moet worden.

Een onbekende heeft op de virtuele muur aan het Europees Parlement in Brussel een niet mis te verstane boodschap achtergelaten: woensdagavond om 18 uur vindt er een aanslag plaats. De boodschap is ondertekend met Abulah Hakimi.

Denis Goeman van het Brusselse parket bevestigt aan Nieuwsblad.be dat er een onderzoek gestart is en dat de politie momenteel bezig is met het bekijken van de beelden van veiligheidscamera’s in de hoop de dader te kunnen identificeren.

“Het gaat om een scherm aan een gebouw van het Europees Parlement in de Wiertzstraat”, zegt Denis Goeman van het Brusselse parket. “Op dat scherm kunnen bezoekers na afloop een boodschap achterlaten.”

Het Ocad is op de hoogte gebracht. Het Orgaan voor de Dreigingsanalyse evalueert de dreiging nu.

De veiligheidsmaatregelen in de omgeving zijn alleszins opgetrokken.