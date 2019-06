Vier jaar cel voor chauffeur (43) die met opzet vrouw aanreed in hartje Antwerpen

Antwerpen - Een 43-jarige Antwerpenaar is veroordeeld tot vier jaar cel voor het opzettelijk aanrijden van een vrouw op de Sint-Katelijnevest in hartje Antwerpen.

De bewuste aanrijding was het gevolg van een eerder ongeval op de Minderbroedersrui. Daar stak Ben B. een stilstaande tram voorbij, toen hij merkte dat er uit de andere richting een tweede tram aankwam draaide hij met hoge snelheid linksaf naar Kipdorp. Bij dat manoeuvre maaide B. een voetganger van het zebrapad, die raakte gewond. Ook de zus van de aangereden man liep lichte verwondingen op.

Een derde betrokkene, de partner van de aangereden man, wilde verhaal gaan halen en zette zich voor de auto van B. Hij reed ook haar aan, de vrouw belandde op de motorkap en B. reed verder. Toen het slachtoffer op de grond viel reed hij erover.

“Dat is het bewijs dat de man het oogmerk had zijn slachtoffer te doden”, aldus de rechtbank. B. had gezegd dat hij niet gemerkt had dat hij iemand had aangereden en dat hij in paniek handelde uit angst ‘gelyncht’ te worden. De man reed met een vervallen rijbewijs en zijn wagen was niet ingeschreven en verzekerd. B. was in het verleden al zes keer veroordeeld door de politierechtbank.

Hij kreeg nu een celstraf van vier jaar voor de opzettelijke aanrijding. Aan het slachtoffer moet hij een voorlopige schadevergoeding van 1.000 euro betalen.