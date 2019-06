Radio 2 blijft grootste zender, gevolgd door Q-Music en Studio Brussel

Met een marktaandeel van 30,38 procent blijft Radio 2 de grootste radiozender in Vlaanderen. Q-Music is met 11,46 procent de tweede en Studio Brussel met 10,95 procent de derde zender van Vlaanderen. Dat blijkt uit de luistercijfers van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM), die betrekking hebben op de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 april 2019.

MNM klokt af op een marktaandeel van 10,17 procent, Joe haalt 8,92 procent en Radio 1 nog 8,75 procent. Nostalgie, de derde landelijke commerciële zender, haalt een algemeen marktaandeel van 5,79 procent. Klara, de klassieke zender van de VRT, heeft nog 2,21 procent marktaandeel. NRJ, de nieuwe generalistische stadszender die sinds september 2018 actief is, haalt een marktaandeel van 0,1 procent op de algemene doelgroep 12+ en 0,3 procent op de doelgroep 25-34-jarigen.

Q-Music, de radiozender van DPG Media, bereikt de meeste Vlamingen tussen 18 en 54 jaar: 598.180 elke dag. Op de zenderdoelgroep 18- tot 44-jarigen behoudt de zender een stabiele positie met 19,6 procent marktaandeel. Joe, ook eigendom van DPG Media, staat sterk bij de zenderdoelgroep 35-54-jarigen en groeit door naar 14,2 procent marktaandeel. “Het is goed om te zien dat de luistercijfers aantonen dat onze twee radiozenders mooi complementair naast elkaar staan”, reageert An Caers, directeur radio bij DPG Media.

MNM blijft volgens de VRT de populairste zender in Vlaanderen bij jongeren tussen 12 en 24 jaar. Bij die groep versterkt de zender zijn positie met een marktaandeel van bijna 30 procent. “Dagelijks ruim 700.000 luisteraars bereiken, dat is een ijzersterk resultaat voor MNM”, zegt Els Van de Sijpe, manager radio bij de openbare omroep. “Het bevestigt ook wat we merken in de reactie van onze jonge fans: de community groeit op radio, online en in onze app.”

Studio Brussel is volgens de VRT koploper in Vlaanderen bij de doelgroep tussen 18 en 44 jaar en bij luisteraars op het werk. “En met bijna 8,8 procent marktaandeel blijft Radio 1 zijn rol als actualiteitszender volop spelen”, zegt Van de Sijpe.

Nostalgie behaalt in deze golf een marktaandeel van 8,3 procent in de doelgroep 35-54-jarigen. “In 2018 hebben we de groei van Nostalgie ingezet”, reageert directeur Tom Klerkx. Dat gaat uiteraard in stapjes. Voor elke stap vooruit, zetten we soms ook weer eentje achteruit.”