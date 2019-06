VRT-journalist en zoon Gyselbrecht naar de rechter doorverwezen na reportage Kasteelmoord

Brugge / Wingene - De Brugse raadkamer heeft VRT-journalist Bart Aerts en Peter Gyselbrecht doorverwezen naar de strafrechter, omdat ze in de marge van het onderzoek naar de Kasteelmoord het inzagerecht zouden misbruikt hebben. De journalist riskeert één jaar cel.

Het VRT-programma Terzake bracht in november 2016 een reportage over het onderzoek naar de Kasteelmoord. Daarbij werd onthuld dat de familie van de vermoorde Stijn Saelens contacten onderhield met enkele magistraten bij het Brugse parket. In de uitzending werden opnames van telefoongesprekken tussen de familie en de magistratuur afgespeeld, die moesten aantoonden dat de familie het onderzoek wilde beïnvloeden.

Ook een vertrouwelijk gesprek tussen vader Saelens en zijn advocaat werd uitgezonden.

Het Brugse parket opende een onderzoek, om na te gaan wie die opnames gelekt had aan de journalist. Het gerecht hield onder meer een huiszoeking bij journalist Bart Aerts.

Later gaf Peter Gyselbrecht, de zoon van de toenmalige hoofdverdachte André Gyselbrecht, toe dat hij de opnames aan journalist Aerts had gegeven. Ook Gyselbrecht moet nu voor de rechter verschijnen. Zowel Aerts als Gyselbrecht hadden de buitenvervolgingstelling gevraagd.

“Inbreuk op journalistieke vrijheid”

“Dit is een enorme inbreuk op het principe van journalistieke vrijheid”, vindt Pol Deltour, nationaal secretaris van de Vereniging van Beroepsjournalisten (AVBB/VVJ). “De journalist heeft met een bron gesproken, wat evident zijn beroep is. Daarna is blijkbaar het strafdossier ingekeken. Maar daar het misbruik van het inzagerecht aan koppelen, betekent de criminalisering van het journalistieke onderzoekswerk.”

“Justitie zegt hier aan alle journalisten: ‘Stop met het inkijken van strafdossiers, want dat is een criminele inbreuk’. Dat is een enorme stap achteruit op het gebied van journalistieke vrijheid.”

“Nu: we geven de hoop niet op. Er is nog geen sprake van een veroordeling. We wachten het oordeel van de rechter af.” AVBB/VVJ steunt de journalist, en sluit niet uit dat er bij een veroordeling beroep wordt aangetekend, en eventueel ook naar Cassatie of zelfs het Europees Hof wordt gestapt.