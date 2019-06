Een van drie verdachten in kinderpornoproces Van Sande is overleden

Gewezen acteur Guy Van Sande is aangekomen in de rechtbank van Veurne, waar hij zich moet verantwoorden voor bezit, productie en verspreiding van kinderporno samen met twee andere verdachten. Een van hen is vlak voor het proces overleden.

De verdachte zou aan een zware ziekte geleden hebben. Het gaat om de man die een van de bezoekers was van een duistere chatroom waar kinderporno werd uitgewisseld, en naar het gerecht stapte toen zijn vrouw hem had betrapt. Daarna onderzochten agenten in alle luwte de IP-adressen van de andere deelnemers.

Heidi De Pauw, directeur van Child Focus, is aanwezig om de zitting te volgen. De rechtbank besliste om de zaak achter gesloten deuren te behandelen, nadat de beklaagden daarop aangedrongen hadden.

