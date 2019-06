Jongeman ernstig gewond na ongeval met step in Brussel

In Brussel is afgelopen nacht een jongeman ernstig gewond geraakt bij een ongeval met een elektrische step. Dat meldt de Brusselse politie. Intussen gaan er stemmen op om het gebruik van een helm verplicht te maken.

Het ongeval gebeurde omstreeks 4.30 uur op de Jaargetijdenlaan in Brussel. De jongeman reed er samen met een vriend toen hij aan het kruispunt met de Generaal Jacqueslaan de stoeprand raakte en zwaar ten val kwam. “Ze stonden niet samen op een step maar reden elk apart”, verduidelijkt Ilse Van de Keere, woordvoerder van de Brusselse politie. “De jongen die ten val kwam is naar het ziekenhuis overgebracht maar zou in de loop van de dag naar huis mogen.”

Het is niet de eerste keer dat het misloopt met een elektrische step. In mei overleed een 42-jarige man aan zijn verwondingen nadat hij zwaar ten val was gekomen in de Brusselse deelgemeente Haren. Het ging toen om het eerste dodelijke ongeval met dergelijke voertuig in ons land. Eerder deze maand raakte een 19-jarige jongeman zwaargewond bij een botsing met een andere deelstepper, die reed onder invloed en gaf geen voorrang.

Hoge snelheid, kleine wieltjes

Spoedartsen uit de Brusselse ziekenhuizen lieten eerder al in onze krant verstaan dat het gebruik van een helm bij elektrische steps cruciaal is. In het Sint-Jansziekenhuis bijvoorbeeld komt er wel wekelijks iemand binnen na een ongeval met een step. “Er gebeuren meer ongevallen met steps omdat er nu eenmaal meer in het straatbeeld zijn. Het is steeds vaker een alternatief vervoersmiddel”, zegt Van de Keere nog. De hoge snelheden in combinatie met de kleine wieltjes en het niet aangepaste wegdek vormen de grootste gevaren.

Intussen lanceerde Brussel Mobiliteit een campagne rond elektrische steps. Met de slogan ‘Elektrische steps zijn leuk en wel, maar een ongeluk is snel gebeurd. Verkeersveiligheid is geen spel, wees voorzichtig wanneer je door Brussel sjeest’, hoopt het de gebruikers te sensibiliseren. Op hun site worden enkele richtlijnen gegeven waar het gebruik van de step toegelaten is en aan welke snelheid.

Sinds 31 mei is ook de nieuwe wegcode van kracht waarbij bepaald wordt dat elektrische steps maximaal 25 kilometer per uur mogen rijden, al deden ze dat al. Verdeler Lime deelde in het verleden ook al gratis helmen uit aan gebruikers. Die zijn momenteel niet verplicht. Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) laat onderzoeken of de verplichte helmdracht voor elektrische steps ingevoerd kan worden.