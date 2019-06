“Slak kan hond besmetten met gevaarlijke parasiet”

De combinatie van het natte en warme weer is een ideale omgeving voor slakken. Maar die zijn niet alleen gevaarlijk voor je moestuin, ook voor je hond. Want die kan overlijden aan de longwormparasiet die de slak verspreidt, waarschuwt Bayer.

Volgens chemiereus Bayer veroorzaakt die parasiet bij 1 op 20 honden een infectie. Daarbij kunnen de longen en hart aangetast zo aangetast worden dat de hond er zelfs aan kan sterven. Nochtans is de longworm een onderschat gevaar, zegt dierenarts Lena Maes van Bayer: “Omdat de symptomen moeilijk zichtbaar of duidelijk zijn. De weinige symptomen zoals hoesten, vermoeidheid en bloedingen zijn niet sluitend voor longworm en blijven in sommige gevallen zelfs uit, waardoor een laattijdige diagnose fataal kan aflopen. De infectie komt vooral voor bij jonge honden, omdat ze nieuwsgierig zijn. Maar in principe kunnen honden van elk ras op elke leeftijd worden getroffen door deze levensbedreigende parasiet via besmette slakken of zelfs hun slijmspoor.”

Bayer geeft in zijn sensibiliseringscampagne nog deze tips tegen de slak:

- Gooi uitwerpselen van je huisdier meteen weg, want deze lokken slakken die mogelijk besmet kunnen zijn door longworm;

- Haal de speeltjes van je hond binnen wanneer de avond valt. Zo vermijd je dat slakken – die vooral ’s nachts in je tuin rondkruipen – er een slijmspoor op achterlaten;

- Ververs het water uit de buitenkom twee keer per dag om te vermijden dat je hond zo niet per ongeluk een slak naar binnen speelt. Zet de bakjes eventueel wat hoger, zodat slakken er minder snel in kruipen;

- Vraag ook advies aan je dierenarts;

- Het is niet aangewezen om de slakken te doden: slakken zijn erg nuttige dieren die een functie hebben in het ecosysteem.

Wie een vermoeden heeft van die longwormbesmetting, raadt Bayer aan de dierenarts te controleren aangezien een vroege diagnose belangrijk is.