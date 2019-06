Brighton & Hove Albion bevestigt nu ook officieel de komst van Leandro Trossard

Wat iedereen al wist, is nu ook officieel. Genk-kapitein Leandro Trossard voetbalt de volgende vier seizoenen in de Premier League voor Brighton & Hove Albion.

Trossard reisde eergisteren af naar Engeland en bereikte gisteren een akkoord met de club uit de Premier League. Vandaag werden de handtekeningen gezet. De vleugelaanvaller is uiteraard tevreden met zijn droomtransfer, meldde hij ook in eerste gesprek met de clubmedia.

?? You’ve waited a while, so here you go…



?? Leandro Trossard is a Brighton & Hove Albion player! ????



?? Breaking news brought to you by @eToro.#BHAFC ???? — Brighton & Hove Albion ?? (@OfficialBHAFC) June 26, 2019

?? A first chat with the new man!



?? Welcome on board, Leandro!#BHAFC ???? — Brighton & Hove Albion ?? (@OfficialBHAFC) June 26, 2019

